Свитолина проигрывает Пегуле в четвертом круге Australian Open

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В битве за четвертьфинал она уступила американке Джессике Пегуле (WTA №61).

Обе теннисистки начали первый сет с уверенной игры на своей подаче. По две без особых проблем взяла и Свитолина и Пегула. Первой эту тенденцию изменила наша спортсменка - при счете 2-2 она позволила сопернице заработать два брейк-пойнта, но оба отыграла, и сумела довести гейм до логического завершения. А вот американка себя чувствовала очень уверенно - за счет первой подачи она выбивала соперницу из игры и успешно забирала очки. Хотя и ошибок у Элины было не много, но она играла заметно слабее, чем ее визави. При счете 3-3 украинка дала двойную ошибку в самый ответственный момент и позволила Пегуле повести с брейком. А Джессика просто излучала уверенность в своих действиях. На фоне проблем, которые появились у Свитолиной, американка сумела взять свои подачи и забрала первый сет.

Вторая партия началась очень плохо для украинки. Сразу проигранная подача, казалось, если не окончательно лишила ее шансов на победу, то нанесла серьезный удар по таким амбициям. Но соперница на своей подаче неожиданно ответила взаимностью. В игре американки пошел катастрофический спад - огромное количество невынужденных ошибок позволило Свитолиной сполне воспользоваться этим и заработать еще один брейк. Несколько проблематично, но Элина держала и свои геймы. При счете 4-1 украинка имела три брейк-пойнта, но не смогла реализовать ни одного и позволила сопернице несколько вернуться в игру. В конце партии Пегула сумела заметно прибавить, но Элина на своей подаче не ошиблась и завершила партию в свою пользу.

Третий сет обе начали уверенно на своих подачах. Первой сбой при счете 1-2 снова дала Элина. Со второй попытки она позволила сопернице уйти в отрыв с брейком. Джессика подхватила игру и на всех парах неслась вперед. Еще один гейм на своей подаче давал понять, что Свитолину спасет сегодня только чудо. На мгновение показалось, что оно произойдет, когда при счете 2-4 украинка сумела сделать брейк, но лишь на мгновение. Еще один брейк от Пегулы и удачная собственная подача подвели итог в этом противостоянии.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралия

8-21 февраля

Хард

Призовой фонд: 22,7 млн.долл.

1/8 финала

Элина Свитолина (WTA №5) (Украина) - Джессика Пегула (WTA №61) (США)

1 - 2 (4-6; 6-3; 3-6)