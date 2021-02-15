Australian Open. Людмила Киченок вылетает в парной сетке

Вслед за Элиной Свитолиной с Открытым чемпионатом Австралии попрощалась и последняя украинка в парной сетке.

Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко в третьем раунде без шансов проиграла четвертым сеяным Николь Меличар и Деми Схюрс (2:6, 4:6).

Киченок и Остапенко на 5 брейков соперниц ответили лишь двумя успешными геймами на приеме.

Людмила Киченок впервые в карьере на Australian Open дошла до третьего раунда. Этот результат принес украинке 22,5 тысяч австралийских долларов призовых и 130 очков в парный рейтинг WTA.