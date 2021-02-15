  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Людмила Киченок вылетает в парной сетке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Людмила Киченок вылетает в парной сетке

Теннис
(1 голосов)

Дальше без украинок

Australian Open. Людмила Киченок вылетает в парной сетке

Новина українською

Вслед за Элиной Свитолиной с Открытым чемпионатом Австралии попрощалась и последняя украинка в парной сетке.

Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко в третьем раунде без шансов проиграла четвертым сеяным Николь Меличар и Деми Схюрс (2:6, 4:6).

Киченок и Остапенко на 5 брейков соперниц ответили лишь двумя успешными геймами на приеме.

Людмила Киченок впервые в карьере на Australian Open дошла до третьего раунда. Этот результат принес украинке 22,5 тысяч австралийских долларов призовых и 130 очков в парный рейтинг WTA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Илья Марченко в финале турнира в Италии обыграл легенду мирового тенниса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Елена Остапенко Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...