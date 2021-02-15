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Australian Open. Людмила Киченок вылетает в парной сетке
Дальше без украинок
Вслед за Элиной Свитолиной с Открытым чемпионатом Австралии попрощалась и последняя украинка в парной сетке.
Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко в третьем раунде без шансов проиграла четвертым сеяным Николь Меличар и Деми Схюрс (2:6, 4:6).
Киченок и Остапенко на 5 брейков соперниц ответили лишь двумя успешными геймами на приеме.
Людмила Киченок впервые в карьере на Australian Open дошла до третьего раунда. Этот результат принес украинке 22,5 тысяч австралийских долларов призовых и 130 очков в парный рейтинг WTA.
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