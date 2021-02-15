Свитолина о вылете с Australian Open: Мне не хватало концентрации

Элина Свитолина в статусе пятой ракетки мира в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии неожиданно проиграла Джессике Пегуле (4:6, 6:3, 3:6).

"Для меня это не был хороший день, я допускала слишком много ошибок. Тяжело выбрать одну причину, почему так было. Думаю, что это было сочетание разных факторов. Пегула также сыграла довольно хорошо, мне было тяжело найти ритм.

Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до того я играла очень здорово, а сегодня по ощущениям был такой день, когда ничего не складывалось в мою пользу. Я не смогла это перебороть.

Немного были и физические проблемы, но в целом я просто не могла сфокусироваться, не могла справиться с какими-то розыгрышами, делала слишком много ошибок, мне не хватало концентрации.

Я уже много лет играю, провела разные матчи, поэтому я знаю, что всегда есть шанс вернуться. Я старалась бороться. Во второй партии я отыгралась с раннего брейка, я всегда готова побороться. Иногда просто не складывается. Это очень расстраивает, потому что до этого я чувствовала себя очень хорошо. И когда случается такой день – это большое разочарование", - сказала украинка на пресс-конференции после матча.

Элина Свитолина в 12-й раз в карьере сыграла в четвертом раунде турнира Большого шлема. Украинка семь раз преодолевала эту стадию при пяти поражениях. В Мельбурне Свитолина ранее никогда не проигрывала в 1/8 финала, если добиралась до этой стадии.