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Australian Open. Надаль, Медведев и Циципас вышли в четвертьфинал
В нижней половине турнирной сетки осталось четыре претендента на титул
Рафаэль Надаль без лишних вопросов разбил Фабио Фоньини (6:3, 6:4, 6:2) и взял реванш у итальянца за поражение 6-летней давности на US Open. На пути к четвертьфиналу вторая ракетка мира сделал 6 брейков, подал 6 эйсов, выиграл 77% очков с первой подачи, а также организовал 24 виннерса при 20 невынужденных ошибках.
В четвертьфинале Рафаэль Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом, который без борьбы прошел Маттео Берреттини. Итальянец не вышел на матч четвертого раунда из-за травмы мышц живота.
Второй четвертьфинал Australian Open в нижней половине турнирной сетки ожидаемо станет битвой двух первых ракеток России. Даниил Медведев в 1/8 финала легко обыграл Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3), а Андрей Рублев досрочно справился с Каспером Руудом (6:2, 7:6, отказ норвежца).
Накануне в четвертьфинал австралийского Шлема пробились Новак Джокович, Григор Димитров, Аслан Карацев и Александр Зверев.
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