Australian Open. Барти уверенно шагает в четвертьфинал

В четвертом раунде Эшли Барти за 1 час и 12 минут обыграла 57-ю ракетку мира Шелби Роджерс.

Небольшие проблемы у Барти возникли только в концовке матча, когда лидер посева при счете 5:2 на своей подаче не реализовала двойной матч-бол и позволила Роджерс сделать обратный брейк.

The quest for a home Grand Slam title continues ✨@ashbarty is into her third consecutive #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/CUIVUeg2XE — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021

На пути к четвертьфиналу Барти сделала 3 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, совершила 21 виннерс и допустила 16 невынужденных ошибок.

В четвертьфинале Эшли Барти сыграет с 25-й сеяной Каролиной Муховой, которая неожиданно прошла Элизу Мертенс (7:6, 7:5).

Победительница матча Барти – Мухова в полуфинале встретится с Джессикой Пегулой или Дженнифер Брэди.