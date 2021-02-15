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Australian Open. Барти уверенно шагает в четвертьфинал

Теннис
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Первая ракетка мира стала еще ближе к домашнему титулу

Australian Open. Барти уверенно шагает в четвертьфинал

Новина українською

В четвертом раунде Эшли Барти за 1 час и 12 минут обыграла 57-ю ракетку мира Шелби Роджерс.

Небольшие проблемы у Барти возникли только в концовке матча, когда лидер посева при счете 5:2 на своей подаче не реализовала двойной матч-бол и позволила Роджерс сделать обратный брейк.

На пути к четвертьфиналу Барти сделала 3 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, совершила 21 виннерс и допустила 16 невынужденных ошибок.

В четвертьфинале Эшли Барти сыграет с 25-й сеяной Каролиной Муховой, которая неожиданно прошла Элизу Мертенс (7:6, 7:5).

Победительница матча Барти – Мухова в полуфинале встретится с Джессикой Пегулой или Дженнифер Брэди.

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В статье: Australian Open Эшли Барти
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