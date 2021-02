Australian Open. Барти уверенно шагает в четвертьфинал

В четвертом раунде Эшли Барти за 1 час и 12 минут обыграла 57-ю ракетку мира Шелби Роджерс.

Небольшие проблемы у Барти возникли только в концовке матча, когда лидер посева при счете 5:2 на своей подаче не реализовала двойной матч-бол и позволила Роджерс сделать обратный брейк.

The quest for a home Grand Slam title continues ✨@ashbarty is into her third consecutive #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/CUIVUeg2XE