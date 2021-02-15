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Australian Open. Барти уверенно шагает в четвертьфинал
Первая ракетка мира стала еще ближе к домашнему титулу
В четвертом раунде Эшли Барти за 1 час и 12 минут обыграла 57-ю ракетку мира Шелби Роджерс.
Небольшие проблемы у Барти возникли только в концовке матча, когда лидер посева при счете 5:2 на своей подаче не реализовала двойной матч-бол и позволила Роджерс сделать обратный брейк.
The quest for a home Grand Slam title continues ✨@ashbarty is into her third consecutive #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/CUIVUeg2XE— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021
На пути к четвертьфиналу Барти сделала 3 брейка, проиграла 1 гейм на своей подаче, совершила 21 виннерс и допустила 16 невынужденных ошибок.
В четвертьфинале Эшли Барти сыграет с 25-й сеяной Каролиной Муховой, которая неожиданно прошла Элизу Мертенс (7:6, 7:5).
Победительница матча Барти – Мухова в полуфинале встретится с Джессикой Пегулой или Дженнифер Брэди.
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