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Обыграл легенду тенниса. Как Марченко взял титул в Италии. ВИДЕО

Теннис
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Обыграл легенду тенниса. Как Марченко взял титул в Италии. ВИДЕО

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Вторая ракетка Украины Илья Марченко накануне в финале челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 в двух сетах (6:2, 6:4) обыграл двукратного олимпийского чемпиона и экс-первую ракетку мира Энди Маррея.

Титул в Италии стал для Марченко восьмым в карьере на челленджерах. Благодаря этому успеху теннисист из Донецка заработал чуть больше 6 тысяч евро призовых и 80 очков в рейтинг АТР.

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В статье: Илья Марченко Энди Маррей
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