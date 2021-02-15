Обыграл легенду тенниса. Как Марченко взял титул в Италии. ВИДЕО

Вторая ракетка Украины Илья Марченко накануне в финале челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 в двух сетах (6:2, 6:4) обыграл двукратного олимпийского чемпиона и экс-первую ракетку мира Энди Маррея.

Титул в Италии стал для Марченко восьмым в карьере на челленджерах. Благодаря этому успеху теннисист из Донецка заработал чуть больше 6 тысяч евро призовых и 80 очков в рейтинг АТР.