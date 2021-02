Типичная Свитолина и артист Джокович. Что мы узнали на первой неделе Australian Open

За неделю список претендентов на победу на Открытом чемпионате Австралии в двух одиночных разрядах сократился с 256 человек всего до 16, причем только 6 теннисистов из числа участников 1/4 финала прежде побеждали на мэйджорах. Мечта Рафаэля Надаля и Серены Уильямс о рекордных титулах все еще жива, Новак Джокович по-прежнему нацелен на хет-трик, а Эшли Барти сохраняет надежду всей Австралии на долгожданный домашний Шлем. Но обо всем по порядку.

У Свитолиной маячил полуфинал с первой ракеткой мира, но украинка не стала изменять себе

Да, это произошло снова…Элина Свитолина, став после ранних вылетов Виктории Азаренко и Софии Кенин безоговорочным фаворитом своей части турнирной сетки, в классическом для себя стиле нашла поражение в тот самый момент, когда этого никто не ждал, ведь украинка так убедительно проскочила три стартовых круга с победами над крепкими Марией Боузковой, Коко Гауфф и Юлией Путинцевой.

Пять недель назад Свитолина в Абу-Даби с достаточно комфортным преимуществом обыграла 61-ю ракетку мира Джессику Пегулу (6:4, 6:3), но ведь это был рядовой турнир WTA. Когда же дело дошло до поздней стадии Шлема, то превосходство украинки в классе и опыте моментально нивелировалось.

Пока Пегула в решающем сете рассчитывала только на себя и активно шла вперед (10 виннерсов против 3 у Элины), Свитолина в самый ответственный момент потеряла первую подачу, а второй мяч стал слишком легкой добычей для агрессивной американки. По факту имеем закономерное поражение и очередной бесславный поход за Шлемом.

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣: R1

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣: QF



How things can change in a year! @JLPegula is off to the QF, her best ever performance in a Grand Slam ????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/RFOEX5L7Pv — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021

Вместо потенциальной битвы с Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина пополнила свою коллекцию сомнительных поражений на Шлемах новым экземпляром. А мы только начали забывать фиаско на Ролан Гаррос в матче с Надей Подороской…

Кажется, фанатам Элины Свитолиной пора смиренно принять, что украинке не по зубам титул Большого шлема. И в этом ничего трагического нет. Свитолина – не первая и не последняя топ-теннисистка без побед на мэйджорах. Взять хотя бы Агнешку Радваньску и Елену Янкович – да, они так и не стали чемпионками Шлема, но обе провели великолепные карьеры и несомненно стали знаковыми теннисистками своего поколения.

Три из четырех прошлогодних финалистов уже за бортом Australian Open

София Кенин и Гарбинье Мугуруса, Новак Джокович и Доминик Тим…Год назад этот квартет на Australian Open подарил два драматичных финала, ставших победными для американки и серба. После первой недели Шлема шансы на повторение прошлогоднего результата сохраняет лишь Джокович.

София Кенин еще никогда не сталкивалась с тем грузом ответственности, который лежит на действующей чемпионке Шлема. И эта ноша оказалась 22-летней американке не по силам – Кенин уже во втором раунде нарвалась на известную любительницу апсетов Кайю Канепи и стала автором грустного антирекорда. Хуже Софии в истории Открытой эры тенниса с защитой титула в Мельбурне в 2003 году справилась только Дженнифер Каприати.

Kaia Kanepi upsets defending champ Sofia Kenin. It is Kanepi's 3rd career win vs a WTA top-5 player pic.twitter.com/eyCrrQSHO1 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 11, 2021

Мугуруса еще долго не сможет спать после воскресного матча против Наоми Осаки. Испанка в решающем сете вела 5:3 и имела двойной матч-бол на приеме, но прервать 18-матчевую победную серию действующей чемпионки US Open ей так и не удалось.

Когда Мугуруса наивно считала, что матч подходит к завершению, для Осаки игра только начиналась. Японка на каком-то космическом уровне провела четыре финальных гейма матча (одна невынужденная за 22 розыгрыша!) и брутально растоптала надежду Мугурусы о третьем в карьере Шлеме и первом на харде. А ведь испанка на первой неделе Australian Open была очень хороша, позволяя соперницам в среднем за игру взять лишь по 3,3 гейма.

Самым же сокрушительным оказался провал Доминика Тима, который до матча четвертого раунда против Григора Димитрова на хардовых Шлемах выиграл 17 из 18 последних матчей с единственным поражением от Джоковича в финале Australian Open-2020. Кто бы мог представить, что после хладнокровного камбэка против Ника Кирьоса и его безумных домашних трибун Тим в следующем матче за 2 часа совершит 41 невынужденную ошибку и покинет Мельбурн с унизительной серией из 10 подряд проигранных геймов.

Clearly Domi was not 100%, but Grigor was too good ????



Former world no.3 Grigor Dimitrov knocks out Dominic Thiem, 6-4, 6-4, 6-0! ???? #AusOpen pic.twitter.com/TBxCcXYhsf — くれふぁ@暫定垢 (@umbre_sports532) February 14, 2021

«Причины поражения? Сочетания факторов. Это и небольшие физические проблемы, и плохой день, и то, что Димитров – прекрасный теннисист. Про физические проблемы я говорить не хочу. Не хочу искать оправдания. Но я не робот – хотя и хотел бы им быть. Бывают очень, очень плохие дни», - признался Тим на послематчевой пресс-конференции.

Джокович травмировался и был в шаге от поражения, а потом неожиданно воскрес и дошел до четвертьфинала

Театральные способности Новака Джоковича давно стали такой же частью его образа, как и доминирующие победы на корте. Серб переломил ход не одного матча за счет тактических медицинских пауз и картинных страданий. Новый повод вспомнить об этой стороне Джоковича появился в матче третьего раунда против Тэйлора Фрица, когда Новак в середине третьего сета оступился на белой надписи «Melbourne» и по собственному утверждению надорвал мышцы живота.

Травмированный Джокович отдал Фрицу две следующих партии, а затем произошло чудо – в решающем сете лидер посева внезапно ожил и без проблем разгромил молодого и здорового соперника. 88% выигранных очков с первой подачи, 3 эйса, 2 из 3 реализованных брейк-поинта и 13 виннерсов при 8 невынужденных ошибках – это статистика Джоковича в решающей партии. Неплохо для человека, который «точно знает, что у него надрыв мышцы», не так ли?

Спустя два дня после «надрыва мышцы» Джокович как ни в чем не бывало вышел на корт и провел 3-часовой матч против Милоша Раонича (7:6, 4:6, 6:1, 6:4). И провел так, как будто его ничего не беспокоило.

Простите, но как еще реагировать на чудесное восстановление Джоковича, если не вот так?

Djokovic makes miraculous recovery from “injury” to win 5th set. Imagine my shock ???? #MindGamesKing pic.twitter.com/1pukKKgENu — Rob Morgans (@RobbieCub7) February 12, 2021

Прорыв ноунейма из России – история, о которой стоит снять фильм

Мы привыкли видеть такие сюжеты в клишированных спортивных драмах, но это не фильм, а реальная жизнь…Аслан Карацев после тяжелой травмы колена, стоившей ему двух лет карьеры, в 27-летнем возрасте в статусе 114-й ракетки мира впервые прошел квалификацию на турнир Большого шлема, а потом так увлекся, что начал выносить одного соперника за другим!

Победами над Джанлукой Маджером и Егором Герасимовым, конечно, никого не впечатлить, а как насчет 6:3, 6:3, 6:3 в матче с 9-й ракеткой мира Диего Шварцманом? Карацев на пути к самой статусной виктории в карьере за три не самых затяжных сета настрелял невероятные 50 виннерсов против лишь 5 у недавнего дебютанта Итогового турнира, полуфиналиста Ролан Гаррос и одного из самых боевых теннисистов АТР-тура.

А дальше был сумасшедший матч с Феликсом Оже-Альяссимом. Казалось, вот и конец сказки Карацева в Мельбурне, а он взял и отыгрался с 0:2 – 3:6, 6:1, 6:3, 6:3, 6:4! Вот как искренне не порадоваться за успех этого парня?

Incredible story.



Russian Aslan Karatsev is the 3rd ever qualifier to reach the QFs of the AusOpen, after coming back from two (!) sets down and beating Felix Auger Aliassime 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4.



He is facing Thiem or Dimitrov next.



Top 100/90/80/70 debut confirmed. pic.twitter.com/Jf9jO4bSjk — José Morgado (@josemorgado) February 14, 2021

Аслан Карацев – лишь седьмой теннисист в истории Открытой эры (первый с 1996 года), которому на дебютном Шлеме удалось дойти до четвертьфинала. Если россиянин во вторник обыграет Григора Димитрова, то перепишет историю тенниса. Впрочем, как бы не сложился этот матч, сумасшедший прорыв Карацева уже стал одной из ярчайших страниц турнира.

Серена Уильямс в трех победах от рекорда, но впереди адские матчи

Накануне Серена Уильямс сдала первый серьезный экзамен на Открытом чемпионате Австралии, убрав со своего пути Арину Соболенко (6:4, 2:6, 6:4), которая до матча с американкой выиграла 18 из 19 последних матчей.

Serena Williams' defense was UNREAL on this point ???? #AusOpen pic.twitter.com/UnbFZIA4P9 — SportsCenter (@SportsCenter) February 14, 2021

Однако все самое сложное у легендарной американки только впереди. Если Серена хочет впервые с 2017 года дойти в Мельбурне до финала и предпринять еще одну попытку сравняться с Маргарет Корт по количеству Шлемов, то ей придется столкнуться с двойным испытанием в лице Симоны Халеп и Наоми Осаки (разумеется, если японку в четвертьфинале не выбьет сенсационна Се Шувэй) – двух теннисисток, которым Уильямс-младшая уже в статусе мамы проигрывала в финалах Уимблдона и US Open соответственно.

Готов ли организм Серены в 39 лет пройти марафон из трех кряду матчей с теннисистками из топ-10? Есть большие сомнения. Впрочем, Уильямс-младшая несколько лет назад уже обыгрывала Халеп в Мельбурне, а с Осакой экс-первая ракетка мира две недели назад разобралась на выставочном турнире в Аделаиде.

На бумаге Серена, безусловно, способна последовательно выбить вторую и третью ракетку мира, а вот как оно будет на самом деле…Ведь после Халеп и Осаки Australian Open не заканчивается – будет еще финал, а с финалами Уильямс-младшая в последние годы находится в крайне натянутых отношениях.

Надаль без полноценных тренировок легко прошел в четвертьфинал

Рафаэль Надаль в Мельбурне ведет охоту за рекордным в истории 21-м титулом Большого шлема – и первую часть этого марафона грунтовый король прошел без единой заминки, а ведь испанец из-за проблем со спиной перед Australian Open не провел ни одного официального матча.

Справедливости ради, второму сеяному немного повезло со жребием – Ласло Дьере, Майкл Ммо и Кэмерон Норри априори не могли создать проблемы даже разтренированному Надалю, а непредсказуемый Фабио Фоньини, кажется, еще до матча смирился с поражением и на корте только эпизодами показывал свой лучший теннис.

На этом разминка для Надаля завершена. В четвертьфинале Рафу ждет матч с хорошенько отдохнувшим Стефаносом Циципасом, а если испанец снова поставит грека на место (вспоминаем 6:2, 6:4, 6:0 в Мельбурне в 2019 году), то на полуфинальной стадии столкнется с победителем российского дерби между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

Два этих матча могут вымотать из Рафаэля Надаля все соки – в этом плане для него особенно важно, что на первой неделе Australian Open он не проиграл ни одного сета и не провел ни одного затяжного матча.