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Марченко отберет у Стаховского статус первой ракетки Украины

Теннис
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Перемены на вершине

Марченко отберет у Стаховского статус первой ракетки Украины

Новина українською

Илья Марченко накануне в финале челленджера в Италии обыграл Энди Маррея. Восьмой титул в карьере принес украинцу 80 рейтинговых очков, что позволит ему после Australian Open потеснить Сергея Стаховского и стать первой ракеткой Украины.

Попутно Марченко вернется в топ-200 рейтинга АТР, причем на этой неделе у Ильи в Биелле есть шанс продолжить свое восхождение.

Марченко отберет у Стаховского статус первой ракетки Украины - изображение 1

Что касается Сергея Стаховского, то киевлянин также отыграет несколько позиций за счет выхода в основную сетку Australian Open и одной победы на турнире в Мельбурне.

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
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