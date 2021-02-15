Марченко отберет у Стаховского статус первой ракетки Украины

Илья Марченко накануне в финале челленджера в Италии обыграл Энди Маррея. Восьмой титул в карьере принес украинцу 80 рейтинговых очков, что позволит ему после Australian Open потеснить Сергея Стаховского и стать первой ракеткой Украины.

Попутно Марченко вернется в топ-200 рейтинга АТР, причем на этой неделе у Ильи в Биелле есть шанс продолжить свое восхождение.

Что касается Сергея Стаховского, то киевлянин также отыграет несколько позиций за счет выхода в основную сетку Australian Open и одной победы на турнире в Мельбурне.