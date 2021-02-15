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На Australian Open определились все пары 1/4 финала
Главные звезды все еще в игре
У мужчин в восьмерку претендентов на титул вошли шесть теннисистов из топ-10, включая действующего чемпиона Мельбурна Новака Джоковича.
На этой стадии Шлема только один дебютант – 27-летний победитель квалификации Аслан Карацев.
Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде:
Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6)
Григор Димитров (Болгария, 18) – Аслан Карацев (Россия)
Андрей Рублев (Россия, 7) – Даниил Медведев (Россия, 7)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
У женщин погоню за первым в сезоне титулом Большого шлема продолжают Эшли Барти, Серена Уильямс, Наоми Осака и Симона Халеп. Компанию статусному квартету составляют четыре дебютантки 1/4 финала Australian Open – Каролина Мухова, Дженнифер Брэди, Се Су-Вей и обидчица Элины Свитолиной Джессика Пегула.
Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:
Эшли Барти (Австралия, 1) – Каролина Мухова (Чехия, 25)
Дженнифер Брэди (США, 22) – Джессика Пегула (США)
Се Су-Вей (Китайский Тайбэй) – Наоми Осака (Япония, 3)
Серена Уильямс (США, 10) – Симона Халеп (Румыния, 2)
Матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии пройдет 16-17 февраля.
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