На Australian Open определились все пары 1/4 финала

У мужчин в восьмерку претендентов на титул вошли шесть теннисистов из топ-10, включая действующего чемпиона Мельбурна Новака Джоковича.

На этой стадии Шлема только один дебютант – 27-летний победитель квалификации Аслан Карацев.

Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6)

Григор Димитров (Болгария, 18) – Аслан Карацев (Россия)

Андрей Рублев (Россия, 7) – Даниил Медведев (Россия, 7)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

У женщин погоню за первым в сезоне титулом Большого шлема продолжают Эшли Барти, Серена Уильямс, Наоми Осака и Симона Халеп. Компанию статусному квартету составляют четыре дебютантки 1/4 финала Australian Open – Каролина Мухова, Дженнифер Брэди, Се Су-Вей и обидчица Элины Свитолиной Джессика Пегула.

Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:

Эшли Барти (Австралия, 1) – Каролина Мухова (Чехия, 25)

Дженнифер Брэди (США, 22) – Джессика Пегула (США)

Се Су-Вей (Китайский Тайбэй) – Наоми Осака (Япония, 3)

Серена Уильямс (США, 10) – Симона Халеп (Румыния, 2)

Матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии пройдет 16-17 февраля.