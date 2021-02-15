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Ник Кирьос: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО
Теннисист, который знает, как делать шоу на корте
Официальный YouTube-канал Открытого чемпионата Австралии представил топ-10 ударов Ника Кирьоса на домашнем Шлеме.
Австралиец в Мельбурне дошел до третьего раунда, проиграв в пяти сетах третьей ракетке мира Доминику Тиму.
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