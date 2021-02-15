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Федерер сыграет на турнире в Дубае

Теннис
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Роджер уже длительное время не выходил на корт

Федерер сыграет на турнире в Дубае

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер сыграет на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Федерер намерен вернуться в тур на турнире ATP 250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта. Соревнования в Дубае будут проходить с 15 по 20 марта.

Из-за травмы колена Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года.

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В статье: Роджер Федерер
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