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Федерер сыграет на турнире в Дубае
Роджер уже длительное время не выходил на корт
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер сыграет на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в "Твиттере".
Напомним, Федерер намерен вернуться в тур на турнире ATP 250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 8 по 13 марта. Соревнования в Дубае будут проходить с 15 по 20 марта.
Из-за травмы колена Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года.
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