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Тони Надаль: Джокович говорит о травмах больше, чем принято в туре
Дядя Надаля недоволен таким поведением серба
Тони Надаль, дядя второй ракетки мира Рафаэля Надаля, высказался о травме серба Новака Джоковича.
Напомним, 12 февраля в матче третьего круга соревнований с Тейлором Фритцем Джоковичу потребовалась помощь врача. В послематчевом интервью серб сообщил, что у него надрыв мышцы живота. Черед два дня после этого Джокович одолел Милоша Раонича и вышел в четвертьфинал турнира. Серб сообщил, что играл на болеутоляющих таблетках.
"Удивительно, что такой дискомфорт, из-за которого серб ставил под сомнение выступление на турнире, исчезает за ночь. Я не буду ставить под сомнение то, что ему правда больно. Возможно, он просто говорит об этом больше, чем принято в туре. Игроки не раз уступали из-за травм, о которых умалчивали, чтобы это не звучало как оправдание", — написал Тони Надаль в своей колонке на El Pais.
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