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Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Монпелье
Теннисист проведет первый турнир в 2021 году
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир ATP 250 в Монпелье (Франция), который стартует 22 февраля — сразу после завершения Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований в "Твиттере".
На челленджере в Биелле Маррей впервые с осени 2019 года выиграл три матча подряд. В последний раз Маррею это удалось на турнире в Антверпене (Бельгия), который он выиграл спустя девять месяцев после протезирования тазобедренного сустава.
Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира "Большого шлема". Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.
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