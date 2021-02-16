Australian Open. Осака легко вышла в полуфинал

Трехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака всего за 68 минут оформила путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, разбив сенсационную Се Шувэй (6:2, 6:2).

Осака прошла в полуфинал в доминирующем стиле – японка сделала 4 брейка, ни разу не проиграла свою подачу, выиграла 92% мячей с первой подачи, а также совершила 24 виннерса при 14 невынужденных ошибках.

Осака продлила свою победную серию до 19 матчей. Экс-первая ракетка мира в последний раз проигрывала в январе 2020 года, когда на Australian Open не справилась с Коко Гауфф.

Путевку в финал Australian Open Наоми Осака разыграет в матче с Сереной Уильямс или Симоной Халеп.