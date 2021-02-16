  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Осака легко вышла в полуфинал
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Осака легко вышла в полуфинал

Теннис
(1 голосов)

Борьбы на корте не было

Australian Open. Осака легко вышла в полуфинал

Новина українською

Трехкратная победительница турниров Большого шлема Наоми Осака всего за 68 минут оформила путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, разбив сенсационную Се Шувэй (6:2, 6:2).

Осака прошла в полуфинал в доминирующем стиле – японка сделала 4 брейка, ни разу не проиграла свою подачу, выиграла 92% мячей с первой подачи, а также совершила 24 виннерса при 14 невынужденных ошибках.

Осака продлила свою победную серию до 19 матчей. Экс-первая ракетка мира в последний раз проигрывала в январе 2020 года, когда на Australian Open не справилась с Коко Гауфф.

Путевку в финал Australian Open Наоми Осака разыграет в матче с Сереной Уильямс или Симоной Халеп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Наоми Осака Се Шувэй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...