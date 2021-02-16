Australian Open. Карацев выходит в полуфинал и переписывает историю

Аслан Карацев в статусе 114-й ракетки мира в четырех сетах обыграл Григора Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) и стал первым теннисистом в истории, которому на дебютном Шлеме удалось дойти до полуфинала.

Димитров забрал первый сет с тремя брейками, а на старте второй партии болгарин упустил семь брейк-поинтов. Позднее фаворит получил травму – Карацев прочно захватил инициативу и легко добил экс-победителя Итогового турнира.

В матче с Димитровым Карацев подал 9 эйсов, реализовал 8 из 11 брейк-поинтов, совершил 34 виннерса при 44 невынужденных ошибках.

Сенсационное шествие Аслана Карацева на Australian Open продолжится в матче с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым.