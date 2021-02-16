Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Карацев выходит в полуфинал и переписывает историю
Сенсационный россиянин уже в полуфинале
Аслан Карацев в статусе 114-й ракетки мира в четырех сетах обыграл Григора Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) и стал первым теннисистом в истории, которому на дебютном Шлеме удалось дойти до полуфинала.
Димитров забрал первый сет с тремя брейками, а на старте второй партии болгарин упустил семь брейк-поинтов. Позднее фаворит получил травму – Карацев прочно захватил инициативу и легко добил экс-победителя Итогового турнира.
В матче с Димитровым Карацев подал 9 эйсов, реализовал 8 из 11 брейк-поинтов, совершил 34 виннерса при 44 невынужденных ошибках.
Сенсационное шествие Аслана Карацева на Australian Open продолжится в матче с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым.
Популярное сейчас
- Номинанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля
- Барселона - ПСЖ: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
- Цыганык: Заря хотела получить от продажи Малиновского определенные деньги, но Шахтер отказал
- Свитолина проигрывает Пегуле в четвертом круге Australian Open
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО