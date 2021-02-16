Серена отомстила Халеп и вышла в полуфинал Australian Open

Серена Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (6:3, 6:3) обыграла Симону Халеп и взяла реванш у румынки за разгромное поражение в финале Уимблдона 2019 года.

Ключевой брейк в первом сете 39-летняя американка сделала в шестом гейме. Во второй партии Халеп вела 2:0 и 3:1, однако Уильямс-младшая выдала серию из пяти выигранных геймов кряду и оформила путевку в полуфинал.

Серена в матче с Халеп подала 4 эйса, выиграла 77% очков с первой подачи, реализовала 6 из 13 брейк-поинтов, проиграла 3 гейма на своей подаче, а также сделала 24 виннерса против 9 у румынки.

Серена в 9-й раз в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Американка взяла семь титулов в Мельбурне, а единственной теннисисткой, сумевшей ее обыграть на поздней стадии австралийского Шлема, в финале 2016 года стала немка Анжелик Кербер.

Следующей соперницей Серены Уильямс на Australian Open станет третья ракетка мира Наоми Осака.