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Australian Open. Джокович за 3,5 часа обыграл Зверева и вышел в полуфинал

Теннис
(2 голосов)

Серба не остановить в Мельбурне

Australian Open. Джокович за 3,5 часа обыграл Зверева и вышел в полуфинал

Новина українською

Новак Джокович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 34 минуты обыграл Александра Зверева (6:7, 6:2, 6:4, 7:6) и продлил свою победную серию на турнире до 18 матчей.

Переломным в матче стал третий сет, который Джокович вытащил со счета 1:4 и 0:30 на своей подаче.

В четвертой партии Новак повторил свой трюк – теперь Зверев вел 3:0 и 40:15 на приеме, но растерял свое преимущество. В 12-м гейме немец на приеме упустил сет-бол, а на тайбрейке все решил 13-й розыгрыш, когда Зверев неудачно сыграл у сетки. На матч-боле Джокович выполнил очередной эйс и вышел в полуфинал.

Новак Джокович в своем 9-м полуфинале в Мельбурне сыграет со 114-й ракеткой мира Асланом Карацевым.

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В статье: Новак Джокович Australian Open Александр Зверев
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