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Australian Open. Джокович за 3,5 часа обыграл Зверева и вышел в полуфинал
Серба не остановить в Мельбурне
Новак Джокович в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 34 минуты обыграл Александра Зверева (6:7, 6:2, 6:4, 7:6) и продлил свою победную серию на турнире до 18 матчей.
Переломным в матче стал третий сет, который Джокович вытащил со счета 1:4 и 0:30 на своей подаче.
В четвертой партии Новак повторил свой трюк – теперь Зверев вел 3:0 и 40:15 на приеме, но растерял свое преимущество. В 12-м гейме немец на приеме упустил сет-бол, а на тайбрейке все решил 13-й розыгрыш, когда Зверев неудачно сыграл у сетки. На матч-боле Джокович выполнил очередной эйс и вышел в полуфинал.
Serbian delight ????????????@DjokerNole advances to his 9️⃣th #AusOpen semifinal.#AO2021 pic.twitter.com/59WWPzThwB— #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021
Новак Джокович в своем 9-м полуфинале в Мельбурне сыграет со 114-й ракеткой мира Асланом Карацевым.
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