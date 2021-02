Джокович сломал ракетку во время матча со Зверевым

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сломал ракетку во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась победой серба со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).

"Не горжусь такими моментами, когда я ломаю ракетки. У меня свои демоны, и у каждого свой способ справляться с ними. Всё накопилось, это нужно было отпустить. Бедная ракетка", — приводит слова Джоковича Tennis Majors в "Твиттере".

