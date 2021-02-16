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Джокович сломал ракетку во время матча со Зверевым
Новак не сдержал эмоций
Первая ракетка мира серб Новак Джокович сломал ракетку во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась победой серба со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).
"Не горжусь такими моментами, когда я ломаю ракетки. У меня свои демоны, и у каждого свой способ справляться с ними. Всё накопилось, это нужно было отпустить. Бедная ракетка", — приводит слова Джоковича Tennis Majors в "Твиттере".
Every angle of Novak Djokovic completely destroying his racquet which left the court damaged. ????????????— Wide World of Sports (@wwos) February 16, 2021
WATCH: @Channel9
STREAM: https://t.co/7uAf53PWTv #9WWOS #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/hn5irHYwS0
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