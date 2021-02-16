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Серена Уильямс: Мне нужно хорошо подготовиться к Осаке
Матч состоится 18 февраля
23-кратная победительница турниров "Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с японкой Наоми Осакой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
"Осака — прекрасная теннисистка на корте и вдохновляющая личность за его пределами. Думаю, у меня есть прекрасная возможность сыграть как можно лучше в полуфинале первого турнира „Большого шлема“ в году. В ближайшие четыре дня будет ещё так много тенниса.
Впереди полуфинал, и не так важно, с кем я буду играть. Никто не попадает в полуфинал случайно. Мне нужно хорошо подготовиться", — приводит слова Уильямс Tennis Majors.
В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин.
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