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Дарья Снигур выиграла стартовый матч на турнире в Альтенкирхене

Теннис
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Украинке понадобилось около трех часов

Дарья Снигур выиграла стартовый матч на турнире в Альтенкирхене

Новина українською

Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF W25 в Германии

AK Ladies Open - ITF World Tennis Tour. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, JE) - Яна Фетт (Хорватия) 6:7(2), 6:3, 6:3

По ходу встречи, которая продолжалась 2 часа 58 минут, украинская теннисистка реализовала девять из 22 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на собственной подаче.

Снигур сравняла счёт в личных встречах с Фетт: в 2019 году она проиграла хорватке на турнире ITF с аналогичным призовым фондом в Великобритании.

Свою следующую соперницу 18-летняя киевлянка узнает завтра по итогам матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) - Юле Нимайер (Германия).

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В статье: Дарья Снигур
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