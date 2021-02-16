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Дарья Снигур выиграла стартовый матч на турнире в Альтенкирхене
Украинке понадобилось около трех часов
Дарья Снигур вышла во второй круг турнира ITF W25 в Германии
AK Ladies Open - ITF World Tennis Tour. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, JE) - Яна Фетт (Хорватия) 6:7(2), 6:3, 6:3
По ходу встречи, которая продолжалась 2 часа 58 минут, украинская теннисистка реализовала девять из 22 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на собственной подаче.
Снигур сравняла счёт в личных встречах с Фетт: в 2019 году она проиграла хорватке на турнире ITF с аналогичным призовым фондом в Великобритании.
Свою следующую соперницу 18-летняя киевлянка узнает завтра по итогам матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) - Юле Нимайер (Германия).
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