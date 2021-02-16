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Джокович предложил создать "пузырь" для теннисистов

Теннис
(1 голосов)

Такой был в НБА

Джокович предложил создать "пузырь" для теннисистов

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович предложил создать для теннисистов "пузырь" наподобие того, что был в НБА в прошлом году, чтобы игрокам не пришлось отбывать карантин перед стартом каждого турнира.

"Я жду ответов. Хочу понять, как будет выглядеть продолжение сезона после Австралии, потому что происходящее, безусловно, не очень хорошо для игроков и их здоровья.

Я никого не обвиняю, а просто говорю о том, что происходит, говорю правду, и мы должны обсудить это. Можно сделать что-то вроде "пузыря", который был в НБА, потому что я слышал, как некоторые игроки говорили об этом. Я не против обсудить эту идею. Пускай выберут одно место, и мы будем играть все турниры на одном покрытии и в одном месте с перерывами на отдых. Не знаю, сработает ли это, но мы просто должны обсудить варианты", — приводит слова Джоковича журналист Хосе Моргадо на своей странице в "Твиттере".

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В статье: Новак Джокович
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