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Australian Open. Барти сенсационно вылетает в 1/4 финала
Дальше без первой ракетки мира
Эшли Барти неожиданно не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв в трех сетах 27-й ракетке мира Каролине Муховой (6:1, 3:6, 2:6).
Барти выиграла 8 из 9 стартовых геймов матча, но стоило ей повести 2:0 в начале второго сета, как игра у лидера посева разладилась. До конца матча Мухова сделала четыре брейка, а Барти на приеме упустила семь брейк-поинтов.
За финал Australian Open Мухова поспорит с 22-й сеяной Дженнифер Брэди, которая в волевом стиле огорчила Джессику Пегулу (4:6, 6:2, 6:1). Брэди сделала семь брейков при четырех неудачных геймах на своей подаче.
Накануне в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в нижней половине турнирной сетки вышли Серена Уильямс и Наоми Осака.
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