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Australian Open. Барти сенсационно вылетает в 1/4 финала

Теннис
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Дальше без первой ракетки мира

Australian Open. Барти сенсационно вылетает в 1/4 финала

Новина українською

Эшли Барти неожиданно не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв в трех сетах 27-й ракетке мира Каролине Муховой (6:1, 3:6, 2:6).

Барти выиграла 8 из 9 стартовых геймов матча, но стоило ей повести 2:0 в начале второго сета, как игра у лидера посева разладилась. До конца матча Мухова сделала четыре брейка, а Барти на приеме упустила семь брейк-поинтов.

За финал Australian Open Мухова поспорит с 22-й сеяной Дженнифер Брэди, которая в волевом стиле огорчила Джессику Пегулу (4:6, 6:2, 6:1). Брэди сделала семь брейков при четырех неудачных геймах на своей подаче.

Накануне в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в нижней половине турнирной сетки вышли Серена Уильямс и Наоми Осака.

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В статье: Australian Open Эшли Барти Каролина Мухова
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