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Australian Open. Медведев в трех сетах оформил билет в полуфинал
Российское дерби в Мельбурне прошло в одни ворота
Даниил Медведев в четвертьфинале австралийского Шлема за 2 часа и 6 минут разобрался с Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) и обновил личный рекорд в Мельбурне.
На пути к победе Медведев подал 14 эйсов, реализовал 5 из 11 брейк-поинтов, выиграл 80% очков с первой подачи, а также сделал 30 виннерсов и допустил 33 невынужденных ошибки.
Победа над Рублевым стала для Медведева 19-й подряд. Четвертая ракетка мира в последний раз проигрывал в октябре 2020 года, когда в четвертьфинале турнира в Вене уступил Кевину Андерсону.
Соперник Даниила Медведева по полуфиналу Открытого чемпионата Австралии определится в матче между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.
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