  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Медведев в трех сетах оформил билет в полуфинал
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Медведев в трех сетах оформил билет в полуфинал

Теннис
(1 голосов)

Российское дерби в Мельбурне прошло в одни ворота

Australian Open. Медведев в трех сетах оформил билет в полуфинал

Новина українською

Даниил Медведев в четвертьфинале австралийского Шлема за 2 часа и 6 минут разобрался с Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) и обновил личный рекорд в Мельбурне.

На пути к победе Медведев подал 14 эйсов, реализовал 5 из 11 брейк-поинтов, выиграл 80% очков с первой подачи, а также сделал 30 виннерсов и допустил 33 невынужденных ошибки.

Победа над Рублевым стала для Медведева 19-й подряд. Четвертая ракетка мира в последний раз проигрывал в октябре 2020 года, когда в четвертьфинале турнира в Вене уступил Кевину Андерсону.

Соперник Даниила Медведева по полуфиналу Открытого чемпионата Австралии определится в матче между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Андрей Рублев Даниил Медведев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...