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Марченко в Биелле выиграл шестой матч подряд

Теннис
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Украинец нацелился на второй титул кряду

Марченко в Биелле выиграл шестой матч подряд

Новина українською

Илья Марченко в первом раунде челленджера в Биелле (Италия) с призовым фондом €132,280 за 2,5 часа переиграл 328-ю ракетку мира Джулио Зеппиери (7:6, 4:6, 6:3).

В решающем сете Марченко отыграл три брейк-поинта, а ключевой брейк Илья сделал в четвертом гейме.

Следующим соперником Марченко на Biella Challenger Indoor 2 станет пятый номер посева Камил Майчрзак, который в мировом рейтинге стоит на 109-м месте.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Илья Марченко на следующей неделе станет первой ракеткой Украины.

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В статье: Илья Марченко
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