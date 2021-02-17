Марченко в Биелле выиграл шестой матч подряд

Илья Марченко в первом раунде челленджера в Биелле (Италия) с призовым фондом €132,280 за 2,5 часа переиграл 328-ю ракетку мира Джулио Зеппиери (7:6, 4:6, 6:3).

В решающем сете Марченко отыграл три брейк-поинта, а ключевой брейк Илья сделал в четвертом гейме.

Следующим соперником Марченко на Biella Challenger Indoor 2 станет пятый номер посева Камил Майчрзак, который в мировом рейтинге стоит на 109-м месте.