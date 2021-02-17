Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марченко в Биелле выиграл шестой матч подряд
Украинец нацелился на второй титул кряду
Илья Марченко в первом раунде челленджера в Биелле (Италия) с призовым фондом €132,280 за 2,5 часа переиграл 328-ю ракетку мира Джулио Зеппиери (7:6, 4:6, 6:3).
В решающем сете Марченко отыграл три брейк-поинта, а ключевой брейк Илья сделал в четвертом гейме.
Следующим соперником Марченко на Biella Challenger Indoor 2 станет пятый номер посева Камил Майчрзак, который в мировом рейтинге стоит на 109-м месте.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ
- Свитолина - Путинцева: Лучшие моменты матча третьего круга АО. Видео
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО