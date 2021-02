С четверга на Australian Open возвращаются болельщики

Власти штата Виктория в связи с пандемией коронавируса не стали продлевать локдаун, а это значит, что с завтрашнего дня в Мельбурне на трибуны Australian Open смогут вернуться болельщики.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что на матчи четверга смогут попасть 7477 человек или же 50% от общей вместительности арены имени Рода Лэйвера.

Looking forward to welcoming fans back to Melbourne Park tomorrow with attendance capped at 7,477 - approximately 50% capacity.



