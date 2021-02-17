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С четверга на Australian Open возвращаются болельщики

Теннис
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С четверга на Australian Open возвращаются болельщики

instagram.com/australianopen

Новина українською

Власти штата Виктория в связи с пандемией коронавируса не стали продлевать локдаун, а это значит, что с завтрашнего дня в Мельбурне на трибуны Australian Open смогут вернуться болельщики.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что на матчи четверга смогут попасть 7477 человек или же 50% от общей вместительности арены имени Рода Лэйвера.

В четверг на Australian Open в одиночном разряде будут сыграны три полуфинальных матча. В 05:00 по Киеву на корт выйдут Серена Уильямс и Наоми Осака, не ранее 06:30 начнется матч между Каролиной Муховой и Дженнифер Брэди, а в 10:30 пройдет встреча между Новаком Джоковичем и Асланом Карацевым.

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В статье: Australian Open коронавирус
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