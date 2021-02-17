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С четверга на Australian Open возвращаются болельщики
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instagram.com/australianopen
Власти штата Виктория в связи с пандемией коронавируса не стали продлевать локдаун, а это значит, что с завтрашнего дня в Мельбурне на трибуны Australian Open смогут вернуться болельщики.
Организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что на матчи четверга смогут попасть 7477 человек или же 50% от общей вместительности арены имени Рода Лэйвера.
Looking forward to welcoming fans back to Melbourne Park tomorrow with attendance capped at 7,477 - approximately 50% capacity.— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021
????Masks required.#AusOpen pic.twitter.com/Skm75sj6n2
В четверг на Australian Open в одиночном разряде будут сыграны три полуфинальных матча. В 05:00 по Киеву на корт выйдут Серена Уильямс и Наоми Осака, не ранее 06:30 начнется матч между Каролиной Муховой и Дженнифер Брэди, а в 10:30 пройдет встреча между Новаком Джоковичем и Асланом Карацевым.
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