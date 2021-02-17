Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекорда не будет. Надаль в 1/4 финала Australian Open проиграл Циципасу
21-й Шлем откладывается до Парижа
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах проиграл Стефаносу Циципасу (6:3, 6:2, 6:7, 4:6, 5:7) и расстался с надеждами обойти в Мельбурне Роджера Федерера по количеству выигранных Шлемов.
Переломный момент матча произошел на тайбрейке третьего сета, когда Надаль совершил несколько нехарактерных для себя ошибок и позволил Циципасу вернуться в игру.
В двух заключительных сетах Циципас сделал два брейка, а на своей подаче отыграл единственный брейк-поинт Надаля в заключительном гейме матча.
Циципас повторил личный рекорд на Шлемах и вышел навстречу четвертому сеяному Даниилу Медведеву, который несколько часов назад в четвертьфинале обыграл Андрея Рублева.
Накануне в верхней половине турнирной сетки в полуфинал Australian Open пробились Новак Джокович и Аслан Карацев.
Популярное сейчас
- Матч Динамо - Брюгге хотят перенести на два часа раньше - источник
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Куман: Результат матча показал, что игроки ПСЖ намного сильнее нас
- АТР. Илья Марченко побеждает Маррея в финале турнира в Биелле
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО