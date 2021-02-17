Рекорда не будет. Надаль в 1/4 финала Australian Open проиграл Циципасу

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах проиграл Стефаносу Циципасу (6:3, 6:2, 6:7, 4:6, 5:7) и расстался с надеждами обойти в Мельбурне Роджера Федерера по количеству выигранных Шлемов.

Переломный момент матча произошел на тайбрейке третьего сета, когда Надаль совершил несколько нехарактерных для себя ошибок и позволил Циципасу вернуться в игру.

В двух заключительных сетах Циципас сделал два брейка, а на своей подаче отыграл единственный брейк-поинт Надаля в заключительном гейме матча.

Циципас повторил личный рекорд на Шлемах и вышел навстречу четвертому сеяному Даниилу Медведеву, который несколько часов назад в четвертьфинале обыграл Андрея Рублева.

Накануне в верхней половине турнирной сетки в полуфинал Australian Open пробились Новак Джокович и Аслан Карацев.