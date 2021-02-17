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Рафаэль Надаль в третий раз в карьере проиграл матч, в котором вёл 2-0 по сетам

Теннис
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Последний раз такое произошло в 2015-м году

Рафаэль Надаль в третий раз в карьере проиграл матч, в котором вёл 2-0 по сетам

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Надаль всего в третий раз в карьере проиграл матч, в котором вёл 2-0 по сетам.

Ранее это случилось на турнире в Майами в 2005 году и на Открытом чемпионате США 2015 года. В финале турнира в Майами Надаль проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. В третьем круге Открытого чемпионата США 2015 года испанец уступил итальянцу Фабио Фоньини.

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В статье: Рафаэль Надаль
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