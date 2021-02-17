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Калинина успешно преодолела первый круг турнира в Орландо

Теннис
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Матч получился двухсетовым

Калинина успешно преодолела первый круг турнира в Орландо

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Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на старте соревнований серии ITF W25 в Орландо, США.

Матч продлился 1 час и 17 минут. Ангелина обыграла соперницу из Грузии Екатерину Горгодзе.

ITF W25. Орландо

Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе 6:3, 6:0

Калинина записала в свой актив 6 брейк-поинтов из 8, против 2 из 4 у Горгодзе.

Ранее украинка не смогла преодолеть квалификацию Australian Open.

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В статье: Ангелина Калинина
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