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Калинина успешно преодолела первый круг турнира в Орландо
Матч получился двухсетовым
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на старте соревнований серии ITF W25 в Орландо, США.
Матч продлился 1 час и 17 минут. Ангелина обыграла соперницу из Грузии Екатерину Горгодзе.
ITF W25. Орландо
Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе 6:3, 6:0
Калинина записала в свой актив 6 брейк-поинтов из 8, против 2 из 4 у Горгодзе.
Ранее украинка не смогла преодолеть квалификацию Australian Open.
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