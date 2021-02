Осака и Брэди встретятся в финале Australian Open

Наоми Осака в полуфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 16 минут обыграла Серену Уильямс (6:3, 6:4) и не позволила американке вплотную подобраться к 24-му Шлему.

В первом сете Осака при счете 0:2 выиграла четыре гейма подряд. Во второй партии Серена отыгралась со счета 2:4, однако сразу после обратного брейка проиграла восемь розыгрышей подряд и покинула Мельбурн.

Следом за Наоми Осакой до финала на Australian Open дошла 24-я ракетка мира Дженнифер Брэди – американка в трех сетах переиграла Каролину Мухову (6:4, 3:6, 6:4) и заработала свой первый в карьере шанс стать чемпионкой Шлема.

Самым драматичным стал финальный гейм матча, по ходу которого Мухова отыграла четыре матч-бола, а Брэди спасла три брейк-поинта.

