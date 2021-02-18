  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович разбил сенсационного россиянина на пути к финалу Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович разбил сенсационного россиянина на пути к финалу Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Серб в шаге от очередного титула

Джокович разбил сенсационного россиянина на пути к финалу Australian Open

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 55 минут обыграл Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2), который в статусе 114-й ракетки мира первым в истории на дебютном Шлеме дошел до 1/2 финала.

Победа над Карацевым, несмотря на комфортный счет, далась Джоковичу непросто. Во втором сете серб едва ли не упустил преимущество в два брейка, а в третьей партии Новак после раннего брейка еще раз отдал свою подачу, но быстро взял на приеме еще два гейма и легко подал на выход в финал.

В полуфинальном матче Джокович сделал 17 эйсов, выиграл 71% очков с первой подачи, реализовал 6 из 7 брейк-поинтов, а также совершил 30 виннерсов при 14 невынужденных ошибках.

Новак Джокович в 9-й раз вышел в финал Australian Open, а его соперником в матче за титул станет Даниил Медведев или Стефанос Циципас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Australian Open Аслан Карацев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...