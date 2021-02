Джокович разбил сенсационного россиянина на пути к финалу Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 55 минут обыграл Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2), который в статусе 114-й ракетки мира первым в истории на дебютном Шлеме дошел до 1/2 финала.

