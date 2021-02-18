Джокович разбил сенсационного россиянина на пути к финалу Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 55 минут обыграл Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2), который в статусе 114-й ракетки мира первым в истории на дебютном Шлеме дошел до 1/2 финала.

This is Novak's #AusOpen world and we're just living in it ????



???????? @DjokerNole is a finalist Down Under for the 9️⃣th time.#AO2021 pic.twitter.com/5tcIiCloHu — #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021

Победа над Карацевым, несмотря на комфортный счет, далась Джоковичу непросто. Во втором сете серб едва ли не упустил преимущество в два брейка, а в третьей партии Новак после раннего брейка еще раз отдал свою подачу, но быстро взял на приеме еще два гейма и легко подал на выход в финал.

В полуфинальном матче Джокович сделал 17 эйсов, выиграл 71% очков с первой подачи, реализовал 6 из 7 брейк-поинтов, а также совершил 30 виннерсов при 14 невынужденных ошибках.

Новак Джокович в 9-й раз вышел в финал Australian Open, а его соперником в матче за титул станет Даниил Медведев или Стефанос Циципас.