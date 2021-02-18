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Элина Свитолина: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

Теннис
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Самые яркие удары украинки в Мельбурне

Элина Свитолина: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал Открытого чемпионата Австралии представил топ-10 ударов Элины Свитолиной на турнире.

Украинка на первом в сезоне Шлеме дошла до четвертого раунда, проиграв в трех сетах Джессике Пегуле.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина
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