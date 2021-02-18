Серена Уильямс расплакалась на пресс-конференции после вылета с Australian Open

Серена Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (2:6, 3:6) проиграла Наоми Осаке. Ранее Уильямс-младшая выиграла 8 из 8 полуфиналов в Мельбурне.

На пресс-конференции после поражения Серена уделила журналистам всего четыре минуты. В конце своего выступления 39-летняя американка заплакала и досрочно покинула комнату для общения с прессой.

Australian Open-2021 стал для Серены Уильямс 77-м в карьере турниром Большого шлема. На ее счету 23 титула и 362 победы при 52 поражениях.