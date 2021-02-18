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Какую музыку слушает Свитолина? Украинка представила свой плей-лист
У Элины есть вкус
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью телеканалу «Евроспорт» поделись своими музыкальными предпочтениями.
Свитолина на Australian Open дошла до четвертого раунда, неожиданно проиграв американке Джессике Пегуле.
В актуальном рейтинге WTA Элина Свитолина занимает пятое место.
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