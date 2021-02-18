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Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Орландо

Теннис
(1 голосов)

Украинка справилась с оппоненткой в двух сетах

Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Орландо

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира ITF W25 в Орландо

Орландо, США

Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, 6) - Йованна Йович (Сербия) 6:2, 6:3

Для победы Калининой понадобился 1 час и 16 минут игрового времени. Украинка сделала пять брейков и проиграла по одной своей подаче в каждом сете.

На счету Ангелины три подачи навылет и столько же двойных ошибок. Ее соперница дважды ошиблась при подаче и не выполнила ни одного эйса.

В четвертьфинале соперницей Калининой станет победительница матча между американками Амандой Анисимовой и Клэр Лю.

Отметим, что 31 ракетка мира Анисимова проводит свой первый турнир в сезоне, получив от организаторов "wild-card". Американка пропустила всю австралийскую серию из-за положительного теста на коронавирус.

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В статье: Ангелина Калинина
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