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Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Орландо
Украинка справилась с оппоненткой в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира ITF W25 в Орландо
Орландо, США
Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, 6) - Йованна Йович (Сербия) 6:2, 6:3
Для победы Калининой понадобился 1 час и 16 минут игрового времени. Украинка сделала пять брейков и проиграла по одной своей подаче в каждом сете.
На счету Ангелины три подачи навылет и столько же двойных ошибок. Ее соперница дважды ошиблась при подаче и не выполнила ни одного эйса.
В четвертьфинале соперницей Калининой станет победительница матча между американками Амандой Анисимовой и Клэр Лю.
Отметим, что 31 ракетка мира Анисимова проводит свой первый турнир в сезоне, получив от организаторов "wild-card". Американка пропустила всю австралийскую серию из-за положительного теста на коронавирус.
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