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Джокович: Для меня честь играть с Сереной Уильямс и наблюдать её величие
Новак отреагировал на поражение американской теннисистки
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о 23-кратной победительнице турниров "Большого шлема" Серене Уильямс, которая завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, со счётом 3:6, 4:6 проиграв Наоми Осаке.
"Когда ты преследуешь большие цели, связанные с историей спорта, это оказывает на тебя сильное давление вне зависимости от того, сколько лет ты провёл в туре и какой имеешь опыт. Ты всё ещё ощущаешь это на своих плечах. Я могу понять Серену и то, что она переживает.
Она потрясающая чемпионка, которая вдохновляет и спортсменов, и спортсменок по всему миру. Всё, что она делала и продолжает делать в её возрасте, это удивительно. Уверен, что она расстроена. Слышал, что она эмоционально отреагировала на пресс-конференции. Несмотря на все предыдущие успехи, когда проигрываешь важный матч, ты злишься, я это знаю. Это можно понять.
Но если посмотреть шире, она одна из величайших спортсменок, без сомнений. И не только среди теннисистов. Для меня честь играть с ней в одно время и наблюдать её величие", — сказал Джокович во время послематчевой пресс-конференции.
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