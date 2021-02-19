Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Медведев в трех сетах обыграл Циципаса и вышел в финал
Россиянин поспорит за титул
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах разобрался со Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и стал соперником Новака Джоковича по решающему матчу Шлема.
The Grand Slam final vibes are real for @DaniilMedwed ????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2c8M41A9Ly— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021
Циципас только в третьем сете временами показывал тот теннис, благодаря которому в четвертьфинале отыгрался с 0:2 против Рафаэля Надаля. Грек сделал обратный брейк и имел скрытый сет-бол, однако Медведев своевременно подключил первую подачу, затем взял гейм на приеме и легко подал на свой второй финал на мэйджорах.
В матче с Циципасом Медведев выполнил 17 эйсов, выиграл 88% очков с первой подачи, сделал 5 брейков, 46 виннерсов и допустил 21 невынужденную ошибку.
Финал Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем состоится в воскресенье, 21 февраля.
Популярное сейчас
- Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Маккаби по данным InStat
- Владимир Горилый о матче Динамо - Брюгге: Киевляне не могут выжать большего, это их потолок
- Тренер Маккаби ТА: Ничья с Шахтером была бы справедливым результатом
- Типичная Свитолина и артист Джокович. Что мы узнали на первой неделе Australian Open
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное