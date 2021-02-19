Australian Open. Медведев в трех сетах обыграл Циципаса и вышел в финал

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах разобрался со Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и стал соперником Новака Джоковича по решающему матчу Шлема.

Циципас только в третьем сете временами показывал тот теннис, благодаря которому в четвертьфинале отыгрался с 0:2 против Рафаэля Надаля. Грек сделал обратный брейк и имел скрытый сет-бол, однако Медведев своевременно подключил первую подачу, затем взял гейм на приеме и легко подал на свой второй финал на мэйджорах.

В матче с Циципасом Медведев выполнил 17 эйсов, выиграл 88% очков с первой подачи, сделал 5 брейков, 46 виннерсов и допустил 21 невынужденную ошибку.

Финал Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем состоится в воскресенье, 21 февраля.