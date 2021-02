Australian Open. Медведев в трех сетах обыграл Циципаса и вышел в финал

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах разобрался со Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и стал соперником Новака Джоковича по решающему матчу Шлема.

The Grand Slam final vibes are real for @DaniilMedwed ????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2c8M41A9Ly