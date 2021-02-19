Сапронов: Выступление Свитолиной на Australian Open – разочарование

Бывший спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов прокомментировал выступление пятой ракетки мира на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне украинка в четвертом круге проиграла Джессике Пегуле, которая в мировом рейтинге стоит за пределами топ-50.

"Впечатления? Конечно, как и многих, в первую очередь, разочарование, потому что шанс в виде хорошей сетки дается не на каждом турнире Большого шлема.

На текущем Australian Open у Элины был хороший шанс дойти спокойно до полуфинала и там уже побороться либо с Барти, либо с кем-то другим за выход в финал.

В матче с Пегулой, на мой взгляд, ей не хватило агрессии. Элина – контратакующий игрок, она умеет переходить из защиты в атаку, но в этом матче она недостаточно рисковала, недостаточно близко играла к линиям. Она это умеет.

Давайте не будем судить строго. Она сыграла этот турнир не так, как могла сыграть, но она наша чемпионка и надежда, в том числе, на Олимпийских играх, наш лучший игрок. Давайте за нее просто болеть", - сказал Сапронов.