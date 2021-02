Наоми Осака – Дженнифер Брэди. Кто станет чемпионкой Australian Open?

Второй год подряд в финале Открытого чемпионата Австралии дебютантка финалов Шлемов сыграет с теннисисткой, которая и неоднократно брала эти самые Шлемы, и успела побывать на вершине рейтинга WTA. В 2020-м Гарбинье Мугуруса в финальной битве с Софией Кенин не смогла конвертировать в титул свое превосходство в опыте и статусе. Сможет ли Дженнифер Брэди сломить Наоми Осаку и повторить достижение соотечественницы? Давайте выяснять.

Как Брэди и Осака двигались к финалу?

Брэди на пути к финалу так и не повстречала теннисистку из топ-20, но разве уроженка Пенсильвании виновата в том, что Эшли Барти, София Кенин, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и другие топ-игроки верхней половины турнирной сетки провалились в Мельбурне?

Брэди в шести матчах проиграла два сета, оформила одну волевую победу, а средний рейтинг ее соперниц на турнир составил 68,6 позиций в мировой классификации WTA.

Осака же с первого матча столкнулась с серьезной оппозицией, не проиграв ни одного сета в поединках с многоопытными Анастасией Павлюченковой, Каролин Гарсия и Онс Жабер. А дальше был камбэк против Гарбинье Мугурусы с двумя отыгранными матч-болами, разгром сенсационной Се Су-Вей и убедительная победа над самой Сереной Уильямс, которая к Australian Open подошла в своей лучшей форме с момента возвращения в тур после рождения дочери.

Средний рейтинг соперниц Осаки на турнире составил 34 позиций, три из шести оппоненток Наоми на пике своих карьер входили в топ-5 рейтинга WTA, а Серена и Мугуруса на двоих взяли 25 турниров Большого шлема.

А кто из финалисток показывает на турнире более убедительный теннис?

- Наоми Осака в 6 матчах выполнила 44 эйса (7,3 подачи навылет в среднем за игру) и 52% первых подач, выиграла 79% очков с первого мяча и 53% со второго.

- Дженнифер Брэди отвечает 32 эйсами (5,3 за игру) и теми же 52% попаданий с первого мяча. Результативность первой подачи у американки немного хуже (77%), зато она превосходит Осаку по проценту выигранных очков со второго мяча (54%).

- Осака на пути к финалу реализовала 25 из 51 брейк-поинта (49%). На своей подаче Наоми допустила 27 брейк-поинтов и 8 раз не удержала гейм, отыграв 70% брейк-поинтов.

- У Брэди больше брейков (и это логично, ведь Дженнифер сыграла больше сетов) – 27 из 42 (64% реализации). Американка проиграла 9 геймов на своей подаче при 69% отыгранных брейк-поинтах.

- Осака и Брэди на Australian Open демонстрируют идентичные показатели активности. Две финалистки Шлема выиграли по 37% розыгрышей активными действиями – 156 виннерсов у Дженнифер и 155 у Наоми.

- Брэди в трех матчах из шести совершала больше невынужденных ошибок, чем выигрывала мячи активными действиями. В среднем за матч у американки чуть больше 24 помарок.

- У Осаки на пути к финалу было два матча, в которых японка чаще ошибалась, чем пробивала навылет. Третья ракетка мира в среднем за матч позволяла себе совершать 20 невынужденных ошибок.

А что там по личным встречам?

Дженнифер Брэди и Наоми Осака знакомы друг с другом уже 7 лет, но за этот значительный отрезок времени две претендентки на титул в Мельбурне провели всего три очных матча, причем с каждой новой встречей статус матча неизменно повышался.

Все началось в октябре 2014 года, когда Брэди в первом раунде 50-тысячника в США в двух сетах (6:4, 6:4) своеобразно поздравила Осаку с недавним 17-летием. Наоми с тем же счетом взяла реванш спустя четыре года – теперь теннисистки пересеклись в первом круге турнира WTA в Чарльстоне.

Третий матч еще свеж в памяти – в сентябре прошлого года Осака в полуфинале US Open нанесла Брэди поражение в трех сетах (7:6, 3:6, 6:3), а затем в волевом стиле обыграла Викторию Азаренко и взяла свой третий в карьере Шлем. Обе теннисистки показали игру чемпионского уровня, организовав на двоих 70 виннерсов при 42 невынужденных ошибках. Неудивительно, что и Брэди, и Осака называют тот матч одним из лучших в своей карьере.

Что еще нужно знать о финале Australian Open?

- Осака к финалу в Мельбурне подходит с сумасшедшей 20-матчевой победной серией. Третья ракетка мира в последний раз проигрывала 7 февраля 2020 года, когда в матче Кубка Билли Джин Кинг взяла 3 гейма у испанки Сары Соррибес-Тормо.

Osaka's 13 Slam matches winning streak is the biggest in Women's tennis since... Osaka's 16 GS matches winning streak between the 2018 US Open and 2019 Roland Garros.



[getty] pic.twitter.com/TxHBuCUuvG