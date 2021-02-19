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Соболенко возглавит рейтинг в парном разряде
Теннисистка улучшит свою позицию
Представительница Беларуси Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс поднимутся в рейтинге WTA, новая версия которого будет представлена 22 февраля.
Соболенко станет первой ракеткой мира в парном разряде, Мертенс — второй. Перед стартом турнира Арина занимала пятую строчку, Элисе — шестую.
В финальном матче Соболенко и Мертенс, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах Большого шлема в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.
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