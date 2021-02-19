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Победитель Мастерса в Майами получит на 80% меньше призовых, чем в 2020-м году
Все из-за коронавируса
Стало известно, как будут распределены призовые на "Мастерсе" в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 3 апреля.
Общий призовой фонд сократился на 60 процентов — с $ 8,36 млн до $ 3,34 млн. При этом победитель получит на 78 процентов меньше, чем в 2019 году — $ 300 тыс. вместо $ 1,35 млн.
Miami:— Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 19, 2021
"A socially distanced audience limited to 20% of our total capacity will be allowed to purchase tickets."
Hawkeye — but not Live — on all courts.
Prize money — 40% of the 2019 level.
ATP prize money breakdown pic.twitter.com/Wgfv2HLNgz
Трибуны будут заполнены на 20 процентов общей вместимости стадиона с учётом социальной дистанции. Электронная система Hawk-Eye будет на всех кортах.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.
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