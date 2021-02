Победитель Мастерса в Майами получит на 80% меньше призовых, чем в 2020-м году

Стало известно, как будут распределены призовые на "Мастерсе" в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 3 апреля.

Общий призовой фонд сократился на 60 процентов — с $ 8,36 млн до $ 3,34 млн. При этом победитель получит на 78 процентов меньше, чем в 2019 году — $ 300 тыс. вместо $ 1,35 млн.

Miami:



"A socially distanced audience limited to 20% of our total capacity will be allowed to purchase tickets."

Hawkeye — but not Live — on all courts.

Prize money — 40% of the 2019 level.



