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Биелла. Илья Марченко в четвертьфинале уступил итальянскому теннисисту

Теннис
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Украинец прервал свою победную серию

Биелла. Илья Марченко в четвертьфинале уступил итальянскому теннисисту

Новина українською

Илья Марченко покидает "челленджер" в Италии после поражения от Андреаса Сеппи.

Биелла, Италия 19 февраля

Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина, SE) - Андреас Сеппи (Италия, 4) 4-6, 5-7

Встреча продолжалась около 1,5 часа. Марченко реализовал 2 брейкпоинта из 2 (сравнял счет во втором сете, уступая 0-4 и 3-5), Сеппи воспользовался 4 шансами на брейк из 11.

В полуфинале итальянец сыграет против своего соотечественника Лоренцо Музетти. Победная серия Ильи Марченко закончилась на 7 матчах.

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В статье: Илья Марченко
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