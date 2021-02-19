Биелла. Илья Марченко в четвертьфинале уступил итальянскому теннисисту

Илья Марченко покидает "челленджер" в Италии после поражения от Андреаса Сеппи.

Биелла, Италия 19 февраля

Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина, SE) - Андреас Сеппи (Италия, 4) 4-6, 5-7

Встреча продолжалась около 1,5 часа. Марченко реализовал 2 брейкпоинта из 2 (сравнял счет во втором сете, уступая 0-4 и 3-5), Сеппи воспользовался 4 шансами на брейк из 11.

В полуфинале итальянец сыграет против своего соотечественника Лоренцо Музетти. Победная серия Ильи Марченко закончилась на 7 матчах.