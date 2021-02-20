Сенсация: Свитолина и Монфис обьявили о перерыве в отношениях. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и француз Гаэль Мофис объявили о перерыве в отношениях. Соответствующее сообщение наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Всем привет! Мы с Гаэлем Монфисом решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства для реализации целей. Мы не будем комментировать данную ситуацию. Спасибо Вам заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем много любви каждому. Элина и Гаэль"