Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенсация: Свитолина и Монфис обьявили о перерыве в отношениях. Фото
Неожиданное решение пары
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и француз Гаэль Мофис объявили о перерыве в отношениях. Соответствующее сообщение наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Всем привет! Мы с Гаэлем Монфисом решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было принять невероятно сложно, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также лучшие друзья, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства для реализации целей. Мы не будем комментировать данную ситуацию. Спасибо Вам заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем много любви каждому. Элина и Гаэль"
Популярное сейчас
- Обидчик сборной Украины на Евро-2012 завершает футбольную карьеру
- Продэксим в сумасшедшем матче уступает Интеру и вылетает из ЛЧ
- Серия А. Медные трубы Милана оглушили Специю
- Осака и Брэди встретятся в финале Australian Open
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии