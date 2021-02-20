Джокович – Медведев. Главные истории финала Australian Open

Даже в эпоху коронавируса мужской теннис не изменяет своим принципам стабильности – до последнего рубежа на Australian Open дошли те теннисисты, которым и пророчили место в финале. Новак Джокович находится в шаге от повторения собственного достижения 8-летней давности, когда серб на протяжении трех лет неизменно покидал Мельбурн с титулом, а Даниил Медведев со второй попытки настроен вслед за Домиником Тимом вписать в свое имя в узкий список действующих теннисистов с победой на турнире Большого шлема.

Джокович никогда (!) не проигрывал в финале Australian Open

Никто в истории тенниса так близко не подбирался к беспрецедентной гегемонии Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос, как Новак Джокович на Australian Open. У серба 91% побед в Мельбурне, а в финалах Джокович имеет такой же 100-процентный показатель побед (8 из 8), как и у Надаля в Париже (13 из 13).

Четырежды Джокович в финале Открытого чемпионата Австралии останавливал Энди Маррея, еще два титула Новак забрал в противостоянии с Рафаэлем Надалем (включая эпический 6-часовой финал 2012 года), а также по разу огорчил Жо-Вильфреда Тсонга и Доминика Тима. Лишь в одном из восьми финалов Джокович уступал 1:2 по сетам – в прошлом году в матче с Тимом.

Исключительность Джоковича на Australian Open подтверждает и его статистика против остальных фигурантов «Большой четверти». Новак в Мельбурне выиграл 10 из 11 матчей против Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея, причем единственное поражение он потерпел в далеком 2007 году, когда в 19-летнем возрасте в четвертом круге в трех партиях был бит праймовым Федерером.

Медведев набрал лучшую форму в карьере – он не аутсайдер финала

Прямо сейчас Даниил Медведев – обладатель самой продолжительной действующей победной серии в АТР-туре. Россиянина прорвало на Мастерсе в Париже, затем он в блестящем стиле взял Итоговый турнир, а в начале сезона перед лучшим в карьере Australian Open Медведев пополнил свою коллекцию титулов триумфом на командном АТР Cup.

20. In. A. Row.



✅ Anderson

✅ De Minaur

✅ Schwartzman

✅ Raonic

✅ Zverev

✅ Zverev

✅ Djokovic

✅ Schwartzman

✅ Nadal

✅ Thiem

✅ Schwartzman

✅ Nishikori

✅ Zverev

✅ Berrettini

✅ Pospisil

✅ Carballes Baena

✅ Krajinovic

✅ McDonald

✅ Rublev

✅ Tsitsipas#AusOpen pic.twitter.com/Pwm9RGvnJf — ATP Tour (@atptour) February 19, 2021

Что еще больше поражает, так это то, что с начала своей беспроигрышной серии Медведев обыграл всех теннисистов из топ-10, кроме Роджера Федерера, который давно приостановил карьеру из-за проблем с коленом.

Еще раз – Медведев 12 матчей подряд непобедим против игроков из десятки лидеров мирового рейтинга! За этот период Даниил по три раза обыграл Александра Зверева и Диего Шварцмана, а также по разу разобрался с Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем, Домиником Тимом, Стефаносом Циципасом, Андреем Рублевым и Маттео Берреттини.

При такой форме Даниила Медведева совсем неудивительно, что букмекеры выставили на его победу в финале практически такой же коэффициент, как и на гегемона Australian Open Новака Джоковича – 2,01 против 1,92.

Джокович на Australian Open превратился в монстра подачи

На Открытом чемпионате Австралии Новак Джокович только два матча из шести завершил в трех сетах – против Жереми Шарди в первом раунде и с Асланом Карацевым в полуфинале. В непростых противостояниях с Фрэнсисом Тиафо, Тэйлором Фрицом (как раз в этом поединке Джокович поскользнулся и получил травму мышц живота), Милошем Раоничем и Александром Зверевым неприятностей у 8-кратного чемпиона Мельбурна могло бы быть и больше, если бы не внезапный прорыв по части эйсов.

За шесть матчей Джокович настрелял на турнире 100 эйсов, в том числе и рекордные в карьере 26 подач навылет в матче с Тиафо. При этом по проценту выигранных мячей с первой подачи (77%) Новак оказался позади не только Даниила Медведева (81%), но и Милоша Раонича, Маттео Берреттини, Александра Зверева и даже Алекса Де Минаура. И даже 100 эйсов не спасли Джоковича от 11 брейков, но если бы не аномальное для серба количество подач навылет, то проблем с защитой своей подачи у него было бы явно побольше.

Тот случай, когда Джоковичу стоит как минимум половину своих призовых за турнир перевести на банковский счет Горана Иванишевича, ведь именно хорвату Новак обязан преображению своей подачи.

Медведев уже показывал, что готов играть на уровне Джоковича

С 2017 года Новак Джокович и Даниил Медведев провели семь матчей. Первые три поединка, включая матч 1/8 финала Australian Open 2019 года выиграл серб, но в четырех последних матчах против россиянина лидер мирового рейтинга потерпел три поражения.

На Итоговом турнире в Лондоне в ноябре прошлого года Медведев пошел дальше и впервые обыграл Джоковича в двух сетах (6:3, 6:3). В том матче Даниил был сильнее по всем статьям – он лучше подавал, сделал 3 брейка, допустил на своей подаче всего один брейк-поинт, а также превзошел Новака и по активности (19-14 по виннерсам), и по аккуратности (13-24 по невынужденным ошибкам).

По уровню драматизма в истории личных взаимоотношений Джоковича и Медведева особое место занимает прошлогодняя 3-часовая битва в плей-офф ATP Cup. Россиянин откровенно проспал первый сет и проигрывал во второй партии с брейком, но сумел вернуться в игру и форсировал решающий сет. Тут уже Джокович показал, в чем разница между первой ракеткой мира и претендентом – серб в пятом гейме нашел шанс для брейка, а затем при подаче на матч отбил последнюю яростную атаку Медведева и закрыл игру со второго матч-бола.

Джокович в финалах Australian Open становится машиной по штамповке брейков

Новак Джокович общепризнанно считается главным экспертом АТР-тура на приеме, а в финалах в Мельбурне инстинкты сербы обостряются и приносят ему огромное количество результативных геймов на чужой подаче, причем с годами Джокович заметно повысил свой процент реализации брейк-поинтов.

Чем же ответит Медведев на агрессивную игру Джоковича на приеме? На пути к финалу Даниил в 182 геймах допустил всего 25 брейк-поинтов на своей подаче и позволил соперникам сделать 8 брейков. У россиянина 81% выигранных мячей с первой подачи и 54% со второй.

Если же взглянуть на последние матчи Джоковича против Медведева, то наблюдаем следующую картину. На Итоговом турнире несколько месяцев назад Новак провел свой худший матч на приеме, заработав всего один брейк-поинт при 79% выигранных мячей с первой подачи у Медведева. На ATP Cup в январе прошлого года Джокович реализовал 5 из 11 брейк-поинтов, а Медведев выиграл всего 61% розыгрышей с первой подачи. Наконец, в 2019-м в Цинциннати (победа Медведева в трех сетах) Джокович снова не справился с подачей россиянина – всего 1 из 2 реализованных брейк-поинтов при 16 эйсах у Даниила.

Новак Джокович в каждом из восьми финалов на Australian Open делал как минимум по три брейка, но у Даниила Медведева в арсенале достаточно аргументов, чтобы не стать очередной жертвой приеме короля Мельбурна.

Финал Australian Open – история про 50 на 50

Год назад Доминик Тим показал, что Новак Джокович может быть уязвимым на самой успешной арене своей карьеры. Теперь сербу придется иметь дело с еще более опасным соперником, которому по собственному утверждению нечего терять. Даниил Медведев извлек достаточно уроков из поражения от Рафаэля Надаля в финале US Open – воскресный финал в Мельбурне не будет для россиянина неизведанной территорией, он уже будет знать, что его ждет впереди.

Безусловно, 8-0 в финалах Australian Open от Джоковича будут оказывать на Медведева давление, но и Новаку в подсознании будет непросто игнорировать тот факт, что его соперник не проигрывает четыре месяца.

Нельзя не обращать внимание и на проблемы Джоковича – на пути к финалу серб многократно спотыкался в тех ситуациях, в которых раньше легко делал шаг вперед. В то же время Медведев разгромил Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса и тем самым доказал, что 5 сетов с Филиппом Крайиновичем в третьем круге были скорее недоразумением.

Кажется, мир готов получить нового чемпиона Большого шлема. Но Джокович не собирается так просто отказываться от своего непобедимого ореола в Мельбурне. Приготовьтесь – финал Australian Open-2021 войдет в историю, кто бы не стал его героем.

Прогноз UA-Футбол: победа Медведева в пяти сетах.