Осака побеждает Брэйди в финале Australian Open

Японская теннисистка, третья ракетка мира Наоми Осака победила в финале Открытого чемпионата Австралии. В матче за титул турнира Большого Шлема она одолела представительницу США Дженнифер Брэйди (WTA №24).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралия

8-21 февраля

Хард

Призовой фонд: 22,7 млн.долл.

Финал

Наоми Осака (WTA №3) (Япония) - Дженнифер Брэйди (WTA №24) (США)

2 - 0 (6-4; 6-3)

Первый сет сложился для теннисисток довольно неоднозначно. При счете 2-1 Осаке удалось заработать брейк и уверенно повести в игре. Брэйди не было видно на корте и казалось Наоми просто снесет свою соперницу. Но на собственной следующей подачи японка просто таки посыпалась ошибками и на ее фоне американка стала выглядеть более уверенно, сумела сделать брейк и выровнять положение. Далее соперницы брали свои подачи, но все же было заметно, что Осака делала это менее проблематично, чем ее оппонентка. При счете 5-4 третья ракетка мира довела дело до брейкпойнта, и с первой попытки его реализовала (невынужденная ошибка Дженнифер), оставив за собой первую партию.

Второй сет начался для японки просто шикарно. Заработанный сразу брейк добавил уверенности в ее действиях. Со стороны американки снова посыпались ошибки, а там, где удавалось навязать небольшую конкуренцию, Наоми просто переигрывала ее. Когда счет достиг отметки 4-0 на мгновение показалось, что Осака возьмет партию под ноль, но неожиданно Дженнифер сумела сделать брейк и немного добавить перца в противостояние, не позволив ему превратиться в одностороннее избиение. Следующий гейм Брэйди взяла под ноль и сделала серьезную заявку на камбэк. Однако японка имела свои планы на завершение поединка - два гейма в актив и титул на руки.

Для Наоми Осаки эта победа стала четвертой на турнирах Grand Slam - по две на US Open (2018; 2020) и Australian Open (2019; 2021).

Осака до финала в Мельбурне подошла с сумасшедшей 20-матчевой победной серией. Третья ракетка мира в последний раз проигрывала 7 февраля 2020, когда в матче Кубка Билли Джин Кинг взяла только 3 гейма у испанки Сары Соррибес-Тормо.