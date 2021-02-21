Наоми Осака о финале АО: Результат матча мог быть любым

Японская теннисистка, третья ракетка мира Наоми Осака прокомментировала победу в финале Открытого чемпионата Автралии.

"Сейчас я очень счастлива. Это момент, ради которого я работала всю предсезонную подготовку. Странно, когда ты достигаешь финальной точки и у тебя начинают появляется вопрос "а что если". Сейчас я оставила их позади. Сегодня (вчера) была скорее ментальная битва. Думаю, мы обе нервничали. Я не могу говорить за нее, но я невероятно нервничала. Перед матчем я говорила себе, что не смогу хорошо играть. Мне не стоит давить на себя, чтобы я играла идеально, а нужно просто бороться за каждое очко. Результат матча мог быть любым, но я хочу жить с тем фактом, что делала все, что могла.

Почему я нервничала? Думаю, потому, что хотела выиграть титул. Ты не выходишь на финал и не хочешь стать финалистом. Для меня каждое выступление на турнире Большого Шлема - это возможность выиграть титул. Возможно, я возложила на себя слишком много давления, но сейчас со мной это работает.

Сейчас я не думаю о рейтинге. Я не так много турниров играю в целом за сезон. Я просто хочу хорошо выступать там, куда приезжаю. Моя цель на этот сезон - стабильность. Чтобы не было падения посреди сезона в июне-июле, как это обычно бывает. Но я не хочу думать о рейтингах. Он сам придет, если я будут хорошо играть.

Чему я научилась за эти два с половиной года, как выиграла свой первый титул, так это тому, что это нормально быть неуверенным в себе. Я всегда заставляю себя быть сильной и так далее. Мне кажется, что если ты не чувствуешь себя хорошо, это нормально. Но ты должен разобраться в себе и решать эту проблему. Этим я и занималась на карантине перед US Open в прошлом году. Здесь в Австралии на карантине я тоже это делала.

На каком покрытии я бы хотела выиграть следующий титул Большого Шлема? Надеюсь, это будет грунт, потому что он следующий. Я должна приспособиться ко всем покрытиях. Я не играла на юниорском уровне, поэтому раньше не играла на траве. Возможно, мне больше повезет на грунте, так как в прошлом году я не так плохо сыграла. Мне нужно приспосабливаться ко всем видам покрытий" - сказала она.