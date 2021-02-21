Джокович победил Медведева и девятый раз стал чемпионом Australian Open

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович побеждает в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче за титул он победил россиянина Даниила Медведева (АТР №4).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралия

8-21 февраля

Хард

Призовой фонд: 22,7 млн.долл.

Финал

Новак Джокович (АТР №1) (Сербия) - Даниил Медведев (АТР №4) (россия)

3 - 0 (7-5; 6-2; 6-2)

Первый сет для Новака начался очень удачно. Свой гейм серб взял абсолютно без проблем, а за счет неуверенной игры соперника сразу сделал брейк. Джокович играл без ошибок, бомбил эйсами и выносил оппонента в одни ворота. Первые проблемы у первой ракетки мира возникли при счете 3-1, когда на своей подаче он позволил Медведеву заработать двойной брейк, и с первой же попытки реализовать его. Россиянин начал действовать гораздо лучше, уменьшил количество невынужденных ошибок и уверенно набирал очки. Оба теннисиста сделали ставку на свои подачи и она их не подводила - равное противостояние должно было дойти до тайбрейка. Но психология Даниила не выдержала - при счете 5-6 он позволил сопернику заработать тройной сетбол, и с третьей попытки реализовать его.

Второй сет начался зеркально противоположно первому. Медведеву удалось сразу сделать брейк на подаче оппонента, но серб дважды подряд ответил тем же. Новака частенько выручала первая подача, за счет которой он ставил соперника в абсолютно безвыходное положение, а вот в затяжных розыгрышах преимущество имел именно Даниил. При счете 2-5 россиянин позволил сопернику заработать два сетбола и со второй попытки реализовать один из них.

Третий сет для Медведева сразу не задался - проигранная собственная подача и счет 0-2 даже не намекали на то, что он сможет вернуться в игру. При счете 2-4 Джокович дал небольшой шанс сопернику дойти до брейка, но тот не смог им воспользоваться. 5-2 означало только одно - когда Новак закончит поединок. И он сделал это мгновенно.

Путь к финалу:

Джокович - Жереми Шарди - 6-3, 6-1, 6-2.

Джокович - Фрэнсис Тиафо - 6-3, 6-7, 7-6, 6-3.

Джокович - Тейлор Фритц - 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2.

Джокович - Милош Раонич - 7-6, 4-6, 6-1, 6-4.

Джокович - Александр Зверев - 6-7, 6-2, 6-4, 7-6.

Джокович - Аслан Карацев - 6-3, 6-4, 6-2.

По личным встречам Джокович - Медведев сербский теннисист лидирует 5-3.

Новак Джокович девятый раз сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии и девятый раз победил. Этот титул стал для серба 18-м на турнирах серии Grand Slam. До показателей Рафаэля Надаля и Роджера Федерера (у них по 20 титулов) Новаку осталось выиграть 2 шлема.