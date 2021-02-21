Новак Джокович: Это был один из самых тяжелых турниров для меня

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал победу в финале Открытого чемпионата Австралии.

"Каждый титул - это новая история. Однозначно, это был один из самых тяжелых турниров для меня. У меня были разные эмоции по поводу карантина, травмы и того, что СМИ писали о теннисистах. Мы все хотели бы, чтобы таких турниров было как можно больше, я благодарен людям, которые приходили на матчи. Играть с ясной головой и фокусироваться на том, что самое важное, на трофее, - это было трудно для меня. Я пытался напоминать себе, насколько это важно. Я получаю удовольствие от успеха с каждым разом все больше и больше. Время идет и с каждым разом все труднее становится, потому что подходят новые игроки, наверное, они больше стремятся к победам. Я согласен с мнением моего тренера, Иванишевича, что мне нужна была эта победа. Дисквалификация на US Open повлияла на меня и эмоционально, и психологически. Тогда я был на отличном ходу. С того же момента начались то взлеты, то падения, было странно играть без зрителей, наверное, мне немного не хватало мотивации. Так что я хотел начать 2021, как можно лучше.

Какая все-таки была у меня травма? Это был разрыв косой мышцы живота. Я чувствовал, что это был разрыв из-за звука и своих ощущений после этого. Я знаю, что были спекуляции по этому поводу. Все детали той реабилитации, которую мы выполнили, вы увидите в документальном фильме в конце этого года. Вы сможете узнать все, что происходило за кулисами. Иногда бывает трудно избегать негативных комментариев, так или иначе эти слова доходят до тебя. Мне кажется, это несправедливо, когда люди тебя критикуют, ничего не проверив. Это был не первый раз и, наверное, не последний. Мой ответ им, в некотором роде, это и есть победа на турнире. Для меня ситуация была такой, что я вряд ли мог сыграть в четвертом круге. За 2 часа до матча я вышел на корт и все было нормально. Я мог терпеть такую ​​боль и принять тот факт, что буду играть с болью. В профессиональном спорте мы всегда играем с болью, но это был другой уровень. Я знал, что могу нанести себе еще больший вред. Медицинская команда проделала отличную работу, я им очень благодарен.

После того как я установил рекорд по неделям на первой строчке, мои цели и мои планы немного изменятся. Как отец и муж я жду этого времени. Иногда мое сердце разрывается на части, когда я еду из дома, когда не могу быть рядом с семьей долгое время. Но есть столько людей, которые страдают больше, так что я не могу жаловаться. Я скучаю по ним и не могу дождаться, когда мы снова увидимся. Я не чувствую себя старым или усталым, но сейчас все иначе, чем 10 лет назад. Мне нужно с умом подходить к своему графику выступлений. После того, как я оформил исторический рекорд как первая ракетка мира, я чувствую облегчение и смогу больше фокусироваться на турнирах Большого Шлема. У меня ни перед кем нет никаких обязательств. Мой план на этот год - это не быть непобедимым, но я хочу выиграть каждый матч, который играю. Я выиграл здесь и это задает тон на весь сезон для меня. Я знаю, что если победил в Мельбурне, то у меня будет больше сил для следующих турниров. Думаю, что я буду продолжать бороться, пока это делают Федерер и Надаль. Я уже говорил, что они вдохновляют меня. Я уважаю всех игроков, но источник моей мотивации - это не игроки младшего поколения" - сказал он.