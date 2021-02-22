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Марченко официально стал первой ракеткой Украины
В топ-200 теперь два украинца
Ассоциация теннисистов-профессионалов после Australian Open представила обновленную версию мирового рейтинга.
С понедельника Сергей Стаховский передал Илье Марченко статус первой ракетки Украины. Марченко смог обойти киевлянина за счет результативного выступлениях на двух челленджера в Бьелле. Илья в Италии взял титул и выиграл семь матчей подряд, благодаря чему совершил скачок в рейтинге на 36 позиций.
Что касается изменений в топ-10, то финалист Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев впервые в карьере стал третьей ракеткой мира. Россиянин потеснил на четвертое место Доминика Тима. Роджер Федерер, несмотря на пропуск первого в сезоне Шлема, остался в топ-5.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9735
4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4609
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480
…
176 (212). Илья Марченко (Украина) – 397
192 (200). Сергей Стаховский (Украина) – 359
356 (361). Владислав Орлов (Украина) – 123
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