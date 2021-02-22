Марченко официально стал первой ракеткой Украины

Ассоциация теннисистов-профессионалов после Australian Open представила обновленную версию мирового рейтинга.

С понедельника Сергей Стаховский передал Илье Марченко статус первой ракетки Украины. Марченко смог обойти киевлянина за счет результативного выступлениях на двух челленджера в Бьелле. Илья в Италии взял титул и выиграл семь матчей подряд, благодаря чему совершил скачок в рейтинге на 36 позиций.

Что касается изменений в топ-10, то финалист Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев впервые в карьере стал третьей ракеткой мира. Россиянин потеснил на четвертое место Доминика Тима. Роджер Федерер, несмотря на пропуск первого в сезоне Шлема, остался в топ-5.

Рейтинг АТР. 22 февраля 2021 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9735

4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4609

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480

…

176 (212). Илья Марченко (Украина) – 397

192 (200). Сергей Стаховский (Украина) – 359

356 (361). Владислав Орлов (Украина) – 123