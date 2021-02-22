Рейтинг WTA: Свитолина осталась 5-й ракеткой мира, Осака обошла Халеп

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на вылет в четвертом круге Australian Open, сохранила за собой пятую позицию в рейтинге WTA.

Чемпионка Мельбурна Наоми Осака в мировом рейтинге поднялась на третье место и оставила позади Симону Халеп. Дженнифер Брэди после первого в карьере финала на Шлеме совершила рывок на 11 строк и стала 13-й ракеткой мира.

Наибольшего прогресса в топ-10 добилась полуфиналистка австралийского Шлема Серена Уильямс, а Кики Бертенс, пропустившая Australian Open по состоянию здоровья, вылетела из десятки сильнейших теннисисток мира.

Рейтинг WTA. 22 февраля 2021 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186

2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7835

3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (11). Серена Уильямс (США) — 4915

8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735

10 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4571

…

30 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

79 (78). Марта Костюк (Украина) – 971

109 (106). Катерина Козлова (Украина) – 718

123 (118). Катарина Завацкая (Украина) – 644

145 (149). Леся Цуренко (Украина) – 527

165 (165). Ангелина Калинина (Украина) – 448