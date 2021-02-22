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Рейтинг WTA: Свитолина осталась 5-й ракеткой мира, Осака обошла Халеп
Обновленное положение в женском теннисном рейтинге
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, несмотря на вылет в четвертом круге Australian Open, сохранила за собой пятую позицию в рейтинге WTA.
Чемпионка Мельбурна Наоми Осака в мировом рейтинге поднялась на третье место и оставила позади Симону Халеп. Дженнифер Брэди после первого в карьере финала на Шлеме совершила рывок на 11 строк и стала 13-й ракеткой мира.
Наибольшего прогресса в топ-10 добилась полуфиналистка австралийского Шлема Серена Уильямс, а Кики Бертенс, пропустившая Australian Open по состоянию здоровья, вылетела из десятки сильнейших теннисисток мира.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186
2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7835
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (11). Серена Уильямс (США) — 4915
8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735
10 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4571
…
30 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
79 (78). Марта Костюк (Украина) – 971
109 (106). Катерина Козлова (Украина) – 718
123 (118). Катарина Завацкая (Украина) – 644
145 (149). Леся Цуренко (Украина) – 527
165 (165). Ангелина Калинина (Украина) – 448
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