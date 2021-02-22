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Новак Джокович: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

Теннис
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Лучшее от первой ракетки мира в Мельбурне

Новак Джокович: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

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Новак Джокович в девятый раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале серб в трех сетах разобрался с Даниилом Медведевым.

Официальный YouTube-канал турнира представил 10 самых ярких моментов Джоковича на Australian Open-2021.

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В статье: Новак Джокович Australian Open
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